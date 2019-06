Uruguay: fuga Morabito, direttore carcere Montevideo aveva avvisato su rischio evasione (6)

- I tre evasi - insieme a Morabito c'erano Sebastian Acosta Gonzalez, in attesa di estradizione in Brasile, e Bruno Ezequiel Diaz, richiesto dalla giustizia argentina - hanno fatto quindi irruzione nell'appartamento di un edificio contiguo dove vive una signora settantenne alla quale hanno sottratto le chiavi del portone e del denaro. Il quarto uomo, Azcoaga, sarebbe invece evaso direttamente da una porta su strada del carcere. La fuga, inoltre, si è prodotta attorno alla mezzanotte di domenica scorsa, ma la polizia ha constatato l'evasione solo alle 7 del mattino dopo l'appello di routine per verificare assenti e presenti. Un unico riscontro sulla direzione intrapresa dai tre detenuti ancora fuggitivi è quello di una videocamera che li avrebbe ripresi nella zona della Costa de Oro, un'area di stabilimenti tra i municipi di Montevideo e Canelones, in direzione Nord. (segue) (Abu)