Uruguay: fuga Morabito, direttore carcere Montevideo aveva avvisato su rischio evasione (8)

Uruguay: fuga Morabito, direttore carcere Montevideo aveva avvisato su rischio evasione

- Morabito, condannato in contumacia dalla magistratura italiana a 30 anni di carcere per traffico di droga, era in attesa di essere trasferito nel nostro paese dopo che la giustizia locale aveva concesso l'estradizione lo scorso mese di marzo. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato nel settembre del 2017 in un hotel di Montevideo dopo 23 anni di latitanza. Morabito si celava dietro la falsa identità di un imprenditore brasiliano di 49 anni, di nome Francisco Cappelletto. "È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito sia riuscito a fuggire da una galera dell'Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia, continueremo a dare la caccia a Morabito, ovunque sia, per sbatterlo in galera come merita", ha detto sulla vicenda il vice primo ministro italiano e ministero degli Interni, Matteo Salvini. (Abu)