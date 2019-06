Brasile-Argentina: ambasciatore argentino a Brasilia si dimette dall'incarico

- L'ambasciatore argentino in Brasile, Carlos Magarinos, si è dimesso oggi dall'incarico. Magarinos, che ha ricoperto diverse funzioni al ministero degli Esteri e all'estero dal 1991, era stato nominato dal presidente Mauricio Macri al vertice dell'ambasciata brasiliana appena entrato in carica dal gennaio 2016. Le dimissioni sono state motivate da ragioni "strettamente personali" e nei prossimi giorni, quando saranno ufficiali, il diplomatico tornerà nel proprio paese per ritirarsi a vita privata. In attesa della nomina di un nuovo ambasciatore, Magarinos, dalla prossima settimana, sarà sostituito dall'addetto commerciale della rappresentazione argentina in Brasile, Rodrigo Carlos Bardoneschi. Diplomatico e uomo d'affari di alto profilo, Magarinos aveva gestito il recente viaggio del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in Argentina. Nell'amministrazione pubblica, Magarinos è stato direttore nazionale del commercio estero (1991-1992), sottosegretario dell'Industria (1992-1993), ministro dell'Industria (1993-1996) e rappresentante economico e commerciale all'ambasciata di Washington (1996-1997) durante la presidenza di Carlos Menem. È stato anche membro del consiglio della Banca della Provincia di Buenos Aires quando era presieduta da Guillermo Francos, tra il 2007 e il 2011. (Brb)