Usa: Senato approva spesa per difesa da 750 miliardi di dollari (2)

- Anche se il disegno di legge è già approvato, il Senato voterà un emendamento alla legge sulla difesa venerdì mattina. L'emendamento, presentato dai senatori democratici Tim Kaine e Tom Udall, impedirebbe al presidente Donald Trump di utilizzare qualsiasi finanziamento per svolgere qualsiasi azione militare contro l'Iran a meno che non riceva l'approvazione del Congresso. Se l'emendamento dovesse passare, verrà aggiunto retroattivamente al conto, secondo quanto riportato dai media. Il testo approvato dal Senato dovrà passare alla Camera dei rappresentanti, dove si preannuncia una battaglia visto che i Democratici, che hanno la maggioranza, prevedono di portare avanti la loro versione della Ndaa. (Was)