Brasile: a maggio creati 32 mila posti di lavoro, risultato per mese peggiore dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia informa che in Brasile sono stati creati 32.140 posti di lavoro con contratto regolare nel mese di maggio del 2019. I dati sono contenuti dal Registro generale degli occupati e dei disoccupati (Caded) il cui aggiornamento è stato pubblicato oggi, 27 giugno. Il saldo è il risultato della differenza tra 1.347.304 di assunzioni e 1.315.164 di licenziamenti. Sebbene positiva, si tratta della prestazione più bassa per il mese dal maggio 2016 quando furono creati 33.659 nuovi posti di lavoro formali. Secondo i dati forniti dal ministero, relativi a otto settori economici, il dato migliore è quello relativo al settore agricolo, con +37.373 posti di lavoro creati e il dato peggiore è quello relativo al commercio, con -11.305 posti di lavoro. In positivo hanno chiuso anche il settore delle costruzioni civili (+8.459), dei servizi (+2.533), della pubblica amministrazione (+1.004) e dell'industria estrattiva mineraria (+627). In negativo hanno chiuso invece il settore manifatturiero (-6.136) e di servizi industriali (-415). (segue) (Brb)