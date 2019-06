America Latina: Uruguay ritira delegazione da assemblea Osa contro riconoscimento rappresentante Guaidò (5)

- Sul tema Venezuela, l'Assemblea generale Osa si era già espressa nel 2018, approvando una risoluzione nella quale dichiarava illegittima la rielezione di Nicolas Maduro a presidente. In rotta da tempo con l'ente panamericano, il governo Maduro ha portato ad aprile a compimento il processo di uscita dal'Osa, annunciato come da statuto due anni prima. Da allora il seggio del Venezuela - non senza polemiche di alcuni paesi membri - viene occupato da Gustavo Tarre Briceno, inviato dal leader oppositore Juan Guaidò: si tratta di un riconoscimento ad oggi fatto solo dal segretario generale, Luis Almagro, ma non di tutta l'Assemblea generale. Di fatto fino ad oggi sono mancati i numeri sufficienti a portare l'Assemblea su una posizione chiara a favore di Guaidò. (segue) (Abu)