America Latina: Uruguay ritira delegazione da assemblea Osa contro riconoscimento rappresentante Guaidò (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo fine settimana si è aperta una nuova pagina polemica. Il presidente del Venezuela Maduro, ha invitato le Forze armate bolivariane (Fanb) a rispondere in modo "forte e deciso" alla richiesta di una divisione interna lanciata dal presidente colombiano. "Il buffone dell'impero, il signor Ivan Duque, si è pronunciato contro la nostra Forza armata, contro il nostro esercito. Questo bastardo oligarca si nomina comandante in capo delle nostre Fanb e parla della divisione delle Fanb, della rottura delle Fanb. Autorizzo le nostre Forze armate a rispondere a Ivan Duque con tutta la forza e la decisione mortale che si merita, una risposta degna all'oligarchia colombiana", ha detto Maduro nel corso di una cerimonia militare ritrasmessa da "Venezolana de Television". Il presidente colombiano, la scorsa settimana impegnato in una missione in Europa, aveva parlato della necessità di sostenere una scissione nelle forze armate venezuelane per poter aiutare l'oppositore Juan Guaidò ad assumere la guida del paese. (segue) (Abu)