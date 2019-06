America Latina: Uruguay ritira delegazione da assemblea Osa contro riconoscimento rappresentante Guaidò (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea è stata inaugurata mercoledì 26 giugno mentre le sessioni plenarie sono iniziate oggi, giovedì 27 e si concluderanno domani, venerdì 28. Nell'agenda dei lavori sono previste anche altre sessioni, come un dialogo con i rappresentanti della società civile, lo scambio tra gli Stati membri e gli osservatori permanenti, le riunioni dei paesi della Comunità dei Caraibi e il sistema di integrazione centroamericana e incontri bilaterali. Inoltre, da ieri si sono inaugurati eventi paralleli, tra cui TIC Americas 2019, un'attività volta a promuovere la giovane imprenditorialità organizzata dal Business Trust di Young Americas; la commemorazione dei 15 anni della missione per sostenere il processo di pace (MAPP OAS) in Colombia; la commemorazione del 60esimo anniversario della Commissione interamericana per i diritti umani; l'incontro degli uomini d'affari delle Americhe; la presentazione del Rapporto preparato dall'Osa sull'esodo dei migranti prodotto dalla crisi multidimensionale che affligge il Venezuela e un dialogo sulla cooperazione che l'Osa ha offerto alla Colombia nel settore dello sminamento umanitario. (Abu)