Usa: Senato approva spesa per difesa da 750 miliardi di dollari

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che finanzia la spesa per la difesa con 750 miliardi di dollari, cifra che include 3,6 miliardi di dollari per ricostituire i fondi utilizzati per la costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico. Il Senato ha approvato oggi, 27 giugno, il disegno di legge ufficialmente chiamato "National Defense Authorization Act" (Ndaa), con 86 voti a favore e 8 contrari. La legge finanzia il Pentagono con 642,5 miliardi di dollari, mentre 23,3 miliardi di dollari andranno ai programmi di sicurezza nazionale del dipartimento dell'Energia. La Ndaa prevede anche il divieto di vendita di aerei F-35 in Turchia qualora Ankara dovesse procedere con l'acquisto pianificato del sistema missilistico di difesa russo S-400. Il disegno di legge stanzia ulteriori 300 miliardi di dollari in aiuti di sicurezza per l'Ucraina. (segue) (Was)