America Latina: Uruguay ritira delegazione da assemblea Osa contro riconoscimento rappresentante Guaidò

- Il governo dell'Uruguay ha ritirato oggi la sua delegazione dai lavori della 49esima assemblea generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) in corso di svolgimento a Medellin, in Colombia. Lo ha fatto in segno di protesta contro l'inclusione formale della delegazione dell'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, in rappresentanza dello Stato venezuelano, segnala il portale "Infobae". "Se si accettano le credenziali della delegazione di Guaidò si riconosce un nuovo governo del Venezuela e l'Uruguay questo non lo può accettare", ha dichiarato il viceministro degli Esteri di Montevideo, Ariel Bergamino, che ha quindi denunciato quindi una "violazione di tipo istituzionale dell'Osa promossa dal segretario generale Luis Almagro". Il rappresentante uruguaiano ha parlato apertamente dell'adozione di una "politica del fatto compiuto" da parte del massimo rappresentante dell'organismo. "Abbandoniamo i lavori ma non lasciamo l'Osa", ha quindi chiarito Bergamino. (segue) (Abu)