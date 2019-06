Energia: Usa, commissione Senato riprende colloqui per smaltimento scorie nucleari

- Il presidente della commissione per l'Energia e le risorse naturali del Senato degli Stati Uniti, la repubblicana Lisa Murkowski, intende far ripartire i colloqui per trovare una soluzione permanente alla crescente riserva nazionale di combustibile esaurito dalle centrali nucleari che sta costando ai contribuenti più di 2 milioni di dollari al giorno. I funzionari del settore affermano che il percorso da seguire deve includere sia opzioni di stoccaggio temporaneo che piani per lo smaltimento definitivo. Il governo degli Stati Uniti avrebbe dovuto iniziare circa 10 anni fa lo stoccaggio di combustibile nucleare esaurito che si stava accumulando in dozzine di reattori in tutto il paese, trasportandolo verso un deposito nel deserto del Nevada. (segue) (Was)