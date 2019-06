Energia: Usa, commissione Senato riprende colloqui per smaltimento scorie nucleari (2)

- L'amministrazione Obama ha bloccato lo sviluppo del sito a Yucca Mountain a causa della forte resistenza in Nevada, così come nelle altre opzioni di deposito temporaneo nel Nuovo Messico e nel Texas. "Il nostro sforzo sarà quello di sfidare gli scettici e cambiare lo status quo, che in tutta onestà è andato avanti per troppo tempo", ha detto l'esponente repubblicana dell'Alaska. "Abbiamo un obbligo", ha aggiunto. L'amministrazione Trump si è mossa per riavviare il processo di licenza per Yucca Mountain nonostante le preoccupazioni in Nevada. (Was)