Migranti: Zingaretti, delegazione Pd su Sea Watch è presidio di civiltà. Governo ha molto da nascondere

- "Grazie alla delegazione dei parlamentari del Partito democratico e delle opposizioni sulla Sea Watch, presidio di civiltà e di verità". Lo scrive su facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Gli sbarchi continuano tutti i giorni ma Salvini blocca una nave con dei naufraghi e fa questa macabra sceneggiata perché ha molto da nascondere. - aggiunge Zingaretti - Vogliono far dimenticare l'aumento delle tasse o il calo della fiducia o il blocco della crescita. Vogliono far dimenticare gli anziani soli, i tagli alle pensioni. Vogliono far dimenticare chi non può andare in vacanza perché sta entrando in cassa integrazione, chi sta perdendo il lavoro, i giovani che non il lavoro non lo trovano e che se ne vanno dall'Italia, le imprese che pagano troppe tasse e non hanno infrastrutture e giustizia civile. A loro il governo deve dare risposte. Ma non le ha", ha concluso il segretario.(Rer)