Ict: Twitter segnalerà messaggi di politici e personaggi pubblici che infrangono regole

Twitter segnalerà messaggi di politici e personaggi pubblici che infrangono regole

- Twitter ha annunciato oggi, 27 giugno, che inizierà a segnalare i tweet di figure pubbliche con oltre 100.000 follower, come politici o influencer, che violano le sue regole. Gli utenti, prima di poter visualizzare i tweet che la multinazionale di San Francisco contrassegnerà come una violazione della sua politica, dovranno cliccare su una schermata che li avverte dell'infrazione. Il contenuto dunque non sarà rimosso, ma solo etichettato in violazione della normativa della piattaforma social. La nuova decisione di Twitter arriva in un momento in cui le aziende tecnologiche sono sottoposte a forti pressioni per monitorare e sorvegliare meglio le loro piattaforme, soprattutto contro l'estremismo, l'incitamento all'odio, la violenza e gli abusi. La nuova regola, annunciata in un post sul blog, risponde a una critica spesso sollevata contro Twitter, che d'ora in poi dovrà fare attenzione ad evitare accuse di pregiudizi politici. Twitter ha detto che renderà anche più difficile diffondere questo tipo di messaggi adottando misure per evitare che i tweet diventino “algoritmicamente elevati”. (Was)