Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi scongiuri rischio igienico sanitario, presenteremo esposto

- "La situazione nella Capitale peggiora giorno dopo giorno, da un lato il rischio igienico sanitario rispetto alla situazione dei rifiuti abbandonati in città vicino ai cassonetti e non raccolti da giorni. Dall’altro le immagini dei bigattini pubblicati da alcuni quotidiani dimostrano la piena responsabilità della sindaca e della sua Giunta, che non solo è ancora senza assessore ma ha anche bloccato l’operatività dell’Ama in questi mesi". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Nei prossimi giorni, peraltro - aggiunge - le temperature potrebbero toccare quota 40 gradi ed il rischio igienico-sanitario se non risolve l’emergenza è destinato ad aumentare. Come Fdi presenteremo un esposto urgente a tutte le autorità competenti per accertare la situazione di rischio per la salute dei cittadini e le conseguenti responsabilità politico-amministrative dell’amministrazione 5 Stelle".(Com)