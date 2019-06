Usa: Corte Suprema, Costituzione consente di stabilire distretti elettorali favorendo partito di maggioranza

- La Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sentenza 5-4, ha affermato che i giudici federali non hanno alcuna autorità per modificare i distretti elettorali che favoriscono un determinato partito e che spetta ai legislatori affrontare il problema. I capi politici nelle legislature statali potranno quindi continuare a tracciare i confini dei distretti del congresso per sconfiggere i candidati dei partiti di opposizione perché la Costituzione degli Stati Uniti non conferisce ai tribunali federali alcuna autorità, ha dichiarato oggi, 27 giugno, la Corte Suprema. La decisione ha annullato le sentenze dei tribunali federali negli Stati della Carolina del Nord e del Maryland, dove i tribunali avevano rilevato una violazione di diverse disposizioni costituzionali, incluso il Primo Emendamento, nella ridefinizione dei distretti elettorali. Sebbene la sentenza proibisca ai giudici di intervenire nei casi in cui l'appartenenza al partito guida la strategia, i giudici hanno anche chiarito che i tribunali possono intervenire quando i criteri per tracciare i confini dei distretti sono eccessivamente razziali. (Was)