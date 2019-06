Brasile: sondaggio Ibope, il 51 per cento della popolazione non si fida del presidente Bolsonaro (2)

- La valutazione negativa del presidente è crescita di 5 punti percentuali in soli due mesi passando dal 27 al 32 per cento, mentre la valutazione positiva è passata dal 35 al 32 per cento dalla precedente rilevazione di aprile. Quanto alla domanda relativa all'approvazione del modo di governare, il 48 per cento dei cittadini ha affermato di disapprovare, il 46 per cento ha detto di approvare e il 5 per cento non ha saputo o voluto rispondere. Alla domanda sulle prospettive di governo, il 39 per cento degli intervistati ha giudicato il governo come ottimo o buono, il 29 per cento ha giudicato cattivo o pessimo e il 27 per cento ha giudicato come regolare. Il 6 per cento non ha saputo o voluto rispondere. (Brb)