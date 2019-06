Alitalia: Zingaretti, Di Maio gioca sulla pelle dei lavoratori

- "Anche su Alitalia e su Atlantia il ministro Di Maio, inconsapevole forse delle proprie parole e dei danni che può fare, gioca sulla pelle delle migliaia di lavoratori dimostrando prima di tutto il disprezzo per chi lavora in quelle aziende. Per fare un po’ di propaganda ad uso e consumo dei social Di Maio si dimentica che ogni giorno, alle dipendenze di quei grandi gruppi imprenditoriali, si svegliano migliaia di lavoratori che non hanno alcuna colpa se non quella di fare il proprio dovere. E noi continueremo a difendere gli italiani da questo Governo sempre più nemico dei lavoratori". Lo dichiara, in una nota, Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico.(Com)