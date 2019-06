Usa-Venezuela: due ex ufficiali venezuelani incriminati negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ex funzionari venezuelani sono stati incriminati negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro, tra cui l'ex ministro per Energia elettrica licenziato dal presidente Nicolas Maduro dopo una serie di blackout che hanno colpito il Venezuela. Le accuse sono di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Miami ha dichiarato in un comunicato stampa che il sessantenne Motta deve affrontare sette accuse di riciclaggio di denaro sporco e cospirazione. I pubblici ministeri affermano che Motta e il cinquantacinquenne Lugo hanno assegnato 60 milioni di dollari in contratti a tre società con sede in Florida in cambio di tangenti, la maggior parte delle quali sono state riciclate attraverso istituzioni finanziarie della Florida. Lugo era direttore degli appalti di Corpoelec, in Venezuela.(Was)