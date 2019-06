Brasile: a maggio creati 32 mila posti di lavoro, risultato per mese peggiore dal 2016 (3)

- Quanto ai dati ufficiali dell'Ibge sulla disoccupazione in generale, dopo un aumento del numero di disoccupati nel primo trimestre del 2019, quando si è raggiunto un tasso del 12,7 per cento, in crescita rispetto al dato dell'11,6 per cento relativo all'ultimo trimestre del 2018, il numero di disoccupati è lievemente calato, lo 0,2 per cento, ad aprile attestandosi al 12,5 rispetto al dato di marzo. I brasiliani senza lavoro sono 13,2 milioni. Nonostante il lieve calo della disoccupazione, in valore assoluto la popolazione sottoutilizzata ha raggiunto i 28,4 milioni, un numero record della inizio della serie storica nel 2012. Il gruppo di lavoratori sottoutilizzati riunisce i disoccupati, coloro che sono sottoccupati (impiegati meno di 40 ore alla settimana lavorate), gli scoraggiati (disoccupati che hanno smesso di cercare lavoro) e quelli che potrebbero essere impiegati, ma non lavorano per ragioni diverse. Il tasso di sottoutilizzazione della forza lavoro è salito così al 24,9 per cento. Ciò significa che 1 brasiliano su 4 è disoccupato o sottoutilizzato. Nei primi 4 mesi del 2019, sono stati creati 313.835 posti di lavoro con un contratto formale in calo del 6,83 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando i contratti formali furono 336,855. Il tasso di disoccupazione più alto nel paese è stato registrato nel primo trimestre del 2017, quando la porzione di disoccupati raggiunse il 13,7 per cento. Il minimo storico risale al dicembre 2013, quando la disoccupazione era del 6,2 per cento. (Brb)