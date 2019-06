Migranti: a Roma convegno Ugl su immigrazione illegale, "no a deportazione e schiavitù moderna"

- “Immigrazione illegale, flussi migratori e destrutturazione dei diritti”. Questo il tema affrontato oggi nel convengo organizzato dall’Ugl, presso palazzo Wedekind, a cui hanno partecipato i dirigenti del sindacato indipendente senegalese. L’Ugl, infatti, appoggia i sindacati dell’Asia e dell’Africa che stanno mettendo in atto azioni di sensibilizzazione per informare i giovani dei loro Paesi “sulla tragica realtà dell’emigrazione illegale in Europa, affinché non diventino preda dei trafficanti di esseri umani e non vadano ad ingrossare le fila della manovalanza della criminalità o dei lavoratori sfruttati”. Secondo quanto reso noto da Ugl, progetti e corsi sono rivolti anche a coloro che già sono entrati “illegalmente” in Europa per sollecitarli a ritornare in patria. Al convegno è intervenuto anche il segretario generale Ugl Francesco Paolo Capone. “Si parla di immigrazione in una giornata particolare, dove c’è una crisi su quanto uno Stato può essere sovrano, anche rispetto all'invasione di navi non autorizzate ad entrare nei nostri porti. – ha dichiarato Capone - Ma, soprattutto, si parla di immigrazione con i rappresentanti di sindacati senegalesi, perché anche in quei Paesi stanno studiando sistemi, prodotto progetti e ci stanno portando testimonianza di un nuovo approccio: tenere le loro forze migliori nel loro Paese. Anche loro sono convinti, come siamo convinti noi, che ogni abitante di ogni Paese ha diritto di determinare la propria vita in quel Paese e di avere delle possibilità di sviluppo". (segue) (Rer)