Migranti: a Roma convegno Ugl su immigrazione illegale, "no a deportazione e schiavitù moderna" (2)

- "Quindi, - ha aggiunto il segretario Ugl - il nostro approccio al tema, attraverso questo convegno, è anche un po’ polemico rispetto alla narrazione consueta che troviamo in Italia, con le testimonianze dirette. Il sindacato non fa politica e non si sostituisce alla politica, ma può contribuire ad un dibattito, che deve ritornare sul binario del buon senso: la deportazione di lavoratori come immigrati clandestini in Italia rimane una deportazione, è una schiavitù moderna. Noi – ha concluso Capone - vogliamo fermare tutto questo e vogliamo dare una prospettiva di sviluppo al continente africano e asiatico e soprattutto vogliamo tutelare il nostro territorio da una invasione che non riusciremo a sostenere neanche socialmente”. All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Ibrahima Manè, Capo dipartimento dell’esecutivo nazionale Unsas (Union nationale des syndacats autonomes du Sénégal); Diego Fusaro, Docente di filosofia e saggista; e Toni Iwobi, Senatore, responsabile del dipartimento immigrazione e sicurezza della Lega. (Rer)