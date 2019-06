Imprese: Salvini a Di Maio, prima di dire che Atlantia è decotta, pensare a posti di lavoro

- Intervistato da Paolo Del Debbio alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha indirettamente replicato alle dichiarazioni del collega Luigi Di Maio su Atlantia. "Ci sono delle questione giudiziarie aperte", ha detto Salvini in riferimento al crollo del Ponte Morandi a Genova: "chi ha dei morti sulla coscienza paga e pagherà. Io non faccio il giudice, ma ci sono delle aziende che danno migliaia di posti di lavoro. E prima di dire che sono decotte, bisogna pensare che ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro. Sul lavoro non si scherza". "Chi sbaglia paga, ma non possono andarci di mezzo i lavoratori, per gli errori dei vertici", ha concluso Salvini. (Rem)