Roma: Salvini, Raggi ha ancora due anni da sindaco, ma serve marcia in più

- Intervistato da Paolo Del Debbio alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha parlato del sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Ha ancora due anni per fare il sindaco. Sul ministro può contare, ma occorre una marcia in più su Roma, perché non si possono vedere i rifiuti per strada alle 3 del pomeriggio". (Rem)