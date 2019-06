Imprese: Leonardo rafforza la squadra di vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha comunicato al consiglio di Amministrazione il rafforzamento della squadra di vertice al fine di garantire una maggiore spinta alla realizzazione degli sfidanti obiettivi del Piano industriale e di una crescita sostenibile nel lungo termine, attraverso l’innovazione tecnologica e il miglioramento del posizionamento nel mercato di riferimento dell’Ad&S (Aerospazio, Difesa e Sicurezza). Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dall'azienda. Risponde a questi obiettivi la costituzione di tre nuove Unità Organizzative, a diretto riporto dell’amministratore delegato: “Chief Strategic Equity Officer”, affidata a Giovanni Soccodato, per la governance ed il coordinamento delle partecipazioni e delle joint venture strategiche e delle operazioni di M&A;“Strategy & Market Intelligence”, affidata a Enrico Savio, per la definizione delle linee diindirizzo strategico e del posizionamento competitivo di Gruppo; “Chief Technology & Innovation Officer”, affidata a Roberto Cingolani, per l’indirizzo la gestione dell’evoluzione delle tecnologie innovative di Gruppo. (Com)