Imprese: Leonardo, CdA delibera avvio fusione per incorporazione di Sistemi Dinamici

- Il consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Leonardo S.p.a di Sistemi Dinamici S.p.A. - società d’ingegneria, direttamente e interamente controllata, operante nel settore dello sviluppo, della produzione e della vendita di aeromobili a pilotaggio remoto. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dall'azienda. L’operazione si inquadra nel complessivo progetto One Company di razionalizzazione strategico/societaria di alcuni asset rientranti nel core business Aerospazio, Difesa e Sicurezza, in funzione di una più efficiente ed efficace operatività delle attività industriali di Leonardo a completamento del processo di integrazione/interazione tra le due società avviato nel 2016 con l’acquisizione del pieno controllo di Sistemi Dinamici. Il business di Sistemi Dinamici confluirà nella Divisione Elicotteri. Il progetto di fusione per incorporazione è stato approvato in data odierna anche dal consiglio di Amministrazione di Sistemi Dinamici. (segue) (Com)