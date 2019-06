Imprese: Leonardo, CdA delibera avvio fusione per incorporazione di Sistemi Dinamici (2)

- Ai sensi della disciplina vigente, l’operazione verrà successivamente sottoposta all’Assemblea straordinaria della società incorporanda e al Consiglio di Amministrazione di Leonardo. L’operazione di fusione - con applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa per le operazioni di concentrazione di società interamente possedute - è basata sugli ultimi bilanci d’esercizio approvati dalle due società (bilanci al 31 dicembre 2018), avrà effetto - anche ai fini contabili e fiscali - con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e non comporterà per Leonardo alcuna emissione di nuove azioni, né assegnazione di azioni della stessa. Non è, inoltre, prevista alcuna modifica dello Statuto sociale di Leonardo. La documentazione inerente alla descritta operazione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla vigente disciplina. La suddetta operazione (“di minore rilevanza”) beneficia dell’esenzione dall’applicazione della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo, prevista per le operazioni poste in essere con società controllate, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (e s.m.i.) e dell’art. 11.2, lett. e) della citata Procedura. (segue) (Com)