Imprese: Leonardo, CdA delibera avvio fusione per incorporazione di Sistemi Dinamici (3)

- Inoltre, si rende noto che il Collegio Sindacale di Leonardo ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, TUF) e dal Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) in capo a Luca Rossi, a seguito della relativa nomina alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente dell’organo di controllo da parte dell’Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019. Ai sensi del Codice, gli esiti delle verifiche svolte sono stati resi noti in data odierna al Consiglio di Amministrazione della Società. (Com)