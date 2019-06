Messico: Banca centrale lascia tasso di sconto a 8,25 per cento, quarta conferma nel 2019

- La giunta di governo della Banca centrale messicana (Banxico) ha deciso di mantenere, per la quarta volta nel corso dell'anno, il tasso di sconto alla quota dell'8,25 per cento, il valore più alto dal 2009. La decisione non è stata adottata all'unanimità, dal momento che uno dei cinque membri dell'organismo aveva chiesto la sforbiciata di 25 punti base. Una scelta, si legge nella nota della Banca, che è stata adottata "tenendo conto delle sfide da affrontare per consolidare" un tasso di inflazione "basso e stabile", così come "i rischi cui è soggetta la formazione dei prezzi". Nella nota, la Giunta dei governatori segnala che "continuerà a seguire da vicino tutti i fattori e gli elementi di incertezza che incidono sul comportamento dell'inflazione", mantenendo nel mirino l'obiettivo di contenere la corsa dei prezzi attorno al 3 per cento, con un margine di variazione dell'uno per cento. (segue) (Mec)