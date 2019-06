Messico: Banca centrale lascia tasso di sconto a 8,25 per cento, quarta conferma nel 2019 (2)

- L'autorità monetaria avverte che mantiene alta l'attenzione sulla situazione economica del paese, il cui ritmo di crescita risente di continue decelerazioni, fondamento di analisi negative fatte "a cascata" da organismi internazionali e agenzie di rating. Nel primo trimestre del 2019, il Prodotto interno lordo messicano aveva registrato una contrazione dello 0,2 per cento rispetto al periodo precedente. E la stessa Banca centrale, nell'ultimo rapporto trimestrale, ha tagliato le stime di crescita per il 2019 a una finestra dello 0,8-1,8, dal precedente intervallo dell'1,1-2-2 per cento. Banxico intravede pericoli per il medio e lungo periodo, tali da incidere sulle condizioni macroeconomiche del paese e sulla sua capacità di crescita. (segue) (Mec)