Usa: Trump vuole rimandare censimento 2020 dopo che Corte Suprema blocca domanda su cittadinanza

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tenterà di ritardare il censimento del 2020 dopo che la Corte Suprema ha bloccato, per ora, il piano della sua amministrazione di includere una domanda sullo stato di cittadinanza. La corte ha affermato che la motivazione dell'amministrazione presentata per aggiungere la domanda era insufficiente e ha rimandato alle corti inferiori per un ulteriore esame. La sentenza ha segnato una battuta d'arresto importante per la Casa Bianca che difficilmente riuscirebbe ad inserire la domanda sul censimento in tempo utile prima che i moduli vengano stampati. Ma Trump ha sollevato la possibilità di ritardare il censimento finché non ci sarà l'esito da parte dei tribunali inferiori. "Ho chiesto agli avvocati se possono ritardare il censimento, non importa quanto tempo, fino a quando ... La Corte Suprema degli Stati Uniti riceverà ulteriori informazioni e potrà prendere una decisione definitiva e decisiva su questa questione molto critica", ha scritto Trump su Twitter. (segue) (Was)