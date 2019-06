Usa: Trump vuole rimandare censimento 2020 dopo che Corte Suprema blocca domanda su cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell'amministrazione Trump di aggiungere la contestata domanda sulla cittadinanza nel censimento del 2020 dato il via ad una battaglia legale che ha visto impegnati Stati, città e gruppi di pressione che non vogliono che il seguente quesito "Questa persona è un cittadino degli Stati Uniti?" appaia sui moduli per il conteggio delle persone che vivono nel paese. I critici della proposta sostengono che l'introduzione della domanda possa causare un calcolo inaccurato della popolazione, con impatto sui dati utilizzati per la ripartizione dei Congresso e l'assegnazione di fondi federali agli Stati. L'amministrazione, tuttavia, sostiene che includere la domanda sia necessario per far rispettare la legge sul diritto di voto del 1965. (segue) (Was)