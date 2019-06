Migranti: Baobab, a Roma mobilitazione permanente, "benvenuto ai naufraghi soccorsi dalla Sea-Watch"

- "Love Sea-Watch Hate Fascism". Iniziata la "mobilitazione permanente: Roma aperta. Porti aperti. Dall'Esquilino siamo arrivati in corteo a piazza Vittorio. Siamo tantissimi ad amare. Roma rifiuta l'odio, la violenza, il fascismo: Roma è città aperta". È quanto si legge in un post, su Facebook, del Baobab che ha lanciato, assieme ad altre realtà sociali di Roma, una mobilitazione permanente. "Come tante altre città d'Italia anche Roma dà il benvenuto ai naufraghi soccorsi dalla Sea-Watch arrivati a Lampedusa in queste ore, con una mobilitazione permanente a cui tutti siamo invitati a partecipare", si legge. (Rer)