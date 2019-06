Brasile: sondaggio Ibope, il 51 per cento della popolazione non si fida del presidente Bolsonaro

- Un sondaggio effettuato dall'Istituto brasiliano di opinione pubblica e statistica (Ibope Intelligencia) su richiesta della Confederazione nazionale dell'industria (Cni), rivela che oltre metà della popolazione brasiliana non si fida del presidente, Jair Bolsonaro. I dati della ricerca sono stati presentati oggi, 27 giugno, dall'Ibope. L'istituto ha intervistato 2000 persone in 126 municipi brasiliani tra il 20 e il 23 giugno (il livello di confidenza del sondaggio è del 95 per cento, considerando il margine di errore di 2 punti percentuali in più o in meno). Alla domanda relativa alla fiducia nel presidente il 51 per cento ha risposto di non fidarsi, il 46 per cento ha detto di fidarsi e il 3 per cento non ha saputo o voluto rispondere. Alla domanda relativa alla qualità dell'attuazione del governo del presidente Bolsonaro, il 32 per cento degli intervistati ha giudicato come cattivo o pessimo, il 32 per cento ha giudicato come ottimo o buono, il 32 per cento ha giudicato regolare e il 3 per cento non ha saputo o voluto rispondere. (segue) (Brb)