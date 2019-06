Minori: Fontana a Di Maio, M5s collabori su istituzione commissione inchiesta case famiglia (2)

- Fontana quindi aggiunge: "Ad ogni modo, vista l'importanza dell'argomento, ritengo che indagini statistiche e linee guida, seppure utili, non siano da sole sufficienti dinanzi a casi drammatici come quelli emersi oggi. Proprio per questo la Lega, su mio impulso, ha presentato il 2 aprile scorso una proposta di legge sia per istituire una commissione di inchiesta per fare luce sulle cosiddette case famiglia, sia per rivedere alcune norme ormai datate e lacunose, affinchè l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia di origine sia davvero una extrema ratio da prevedere soltanto all'esito di rigorosi controlli e verifiche". Il ministro per la Famiglia in conclusione sollecita: "Ti invito, pertanto, a garantire la tua più ampia - e quella del tuo partito - collaborazione all'esame del nostro progetto di legge, che inizierà giovedì prossimo in Senato". (Com)