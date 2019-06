Medio Oriente: domani Abbas ad Amman per discutere della conferenza di Manama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si recherà domani, 28 giugno, ad Amman, per incontrare il re Abdullah II. Abbas e Abdullah II discuteranno degli aspetti economici del piano di pace presentati in occasione della conferenza “Peace to prosperity” che si è svolta a Manana il 25 e il 26 giugno e a cui hanno partecipato rappresentanti della Giordania.(Res)