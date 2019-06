Municipio Roma VII: Pd, M5s boccia delibera popolare coordinamento antifascista

- "Si è svolta oggi la discussione sulla proposta di delibera popolare sull’attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, volta al contrasto di qualunque attività di stampo fascista e razzista nel territorio del VII municipio. Una proposta del comitato antifascista e antirazzista del municipio che ha visto la sottoscrizione da parte di oltre 1500 cittadini; unica proposta di delibera di iniziativa popolare in tutta la città di Roma che il Movimento 5 Stelle del VII municipio ha prontamente bocciato". Cosi in una nota il Partito democratico del VII Municipio. "Questa è la partecipazione tanto osannata dal M5Stelle a Roma! Al posto della delibera popolare - aggiunge - la maggioranza ha proposto una mozione con lo stesso identico titolo, ma con un contenuto molto più morbido che, nel rispetto dei valori della costituzione del nostro Paese fondato sull’antifascismo e sulla resistenza e del lavoro di tanti cittadini, abbiamo deciso comunque di votare favorevolmente. Abbiamo però voluto ribadire alcune priorità, emendando la mozione e proponendo: lo sgombero delle sedi occupate abusivamente da forza nuova e casapound, la non autorizzazione della manifestazione di acca larentia su via Tuscolana, la rimozione delle scritte fasciste e xenofobe, il divieto di organizzare manifestazioni e aggregazioni temporanee sul territorio del municipio da parte di organizzazioni di stampo neo fascista, l’esclusione dai bandi pubblici municipali di queste organizzazioni. Di fronte a queste proposte il M5S ha votato sempre contro. Uno spettacolo vergognoso che offende la città di Roma, i cittadini che hanno sottoscritto la delibera, ma soprattutto tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e che oggi sono preoccupati e indignati per un paese e una città in cui gli episodi di intimidazione e i rigurgiti fascisti sono sempre più frequenti e restano impuniti con la complicità del Movimento 5 Stelle e del suo sodale alleato di Governo". (Com)