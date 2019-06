Rifiuti Roma: Rendina (Fd'I), situazione gravissima, intervenga esercito

- "La situazione rifiuti a Roma è diventata insostenibile, a che ne dica il Sindaco Raggi, Tutta la città è preda di un olezzo insostenibile, in queste ore formalizzerò, una lettera al prefetto, ministro degli interni e ministro della difesa, per richiedere lo stato di emergenza, che la giunta Capitolina continua a negare, tale situazione è preoccupante, visto anche il gran caldo, soprattutto per questioni sanitarie, oggi i cassonetti in città oltre ad essere stracolmi e puzzolenti, sono anche ritrovo di tutta la fauna autoctona, dagli insetti, ai roditori, ai mammiferi per finire con gli uccelli. Le Autorità hanno il dovere di prendere provvedimenti in merito con l'intervento dei nostri militari, laddove l' amministrazione Capitolina, continui a negare tale situazione". Lo dichiara, in una nota, Paolo Rendina, presidente dipartimento Attività Produttive Roma Capitale Fd'I. (Com)