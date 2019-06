Libano: commissione Finanze approva bilancio ministeri Sanità e Lavoro

- La commissione parlamentare per le Finanze e il bilancio, che ha lavorato dal 10 giugno sullo studio della legge finanziaria dell'anno in corso, ha approvato i bilanci dei ministeri della Sanità e del Lavoro. Nel corso della riunione odierna, la commissione ha dichiarato di aver esaminato l'80 per cento del progetto di bilancio. Il presidente della commissione, Ibrahim Kanaan, auspica che gli articoli rimanenti, relativi alle riduzioni dei sussidi concessi al personale militare in pensione o la tassa del 2 per cento sulle importazioni, vengano approvati lunedì prossimo, primo luglio. La commissione ha iniziato il 10 giugno l'esame del progetto di bilancio per il 2019, che dovrà poi essere votato dal parlamento. La finanziaria per il 2019 dovrebbe essere approvato entro luglio. Ieri, 26 giugno, la commissione ha approvato i bilanci dei ministeri degli Affari sociali e dell'Industria, mentre nei giorni precedenti sono stati approvati i bilanci dei ministeri della Gioventù e dello Sport; dell'Ambiente; della Cultura e dell'Interno. (Res)