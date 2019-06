Camera: Fico, a Montecitorio nuovi accorgimenti per chi ha disabilità motorie

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, informa su Facebook di aver incontrato qualche settimana fa "l'intergruppo per la disabilità di Montecitorio, composto da deputati di tutti i partiti". La terza carica dello Stato poi spiega: "Ho ascoltato le loro proposte per rendere sempre più accessibile il palazzo a coloro i quali hanno delle disabilità motorie. Da tempo alla Camera sono stati fatti interventi per eliminare le barriere architettoniche, ma siamo al lavoro per migliorare ancora. E' fondamentale che le istituzioni e in generale tutta la pubblica amministrazione siano sempre più sensibili e attenti su questo fronte, facendo atti concreti". (segue) (Rin)