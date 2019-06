Camera: Fico, a Montecitorio nuovi accorgimenti per chi ha disabilità motorie (2)

- E ancora Fico annuncia: "Per questo ho deciso di intervenire con alcuni accorgimenti semplici ma necessari, così come richiesto dall'intergruppo: al bar di Montecitorio, la cosiddetta buvette, abbiamo aggiunto dei tavoli ad hoc che permetteranno a tutti di poter mangiare un panino o bere un caffè. Procederemo poi alla sostituzione di alcuni montascale con delle pedane mentre li inseriremo dove è stato richiesto. Voglio ringraziare tutti i componenti dell'intergruppo: per i suggerimenti, per l'impegno e per la passione. Siete un esempio per tutti", conclude. (Rin)