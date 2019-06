Argentina-Giappone: riunione Macri-Abe, focus su maggiore apertura commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Mauricio Macri si è riunito oggi con il primo ministro giapponese Shinzo Abe in un incontro tenutosi al margine del vertice del G20 di Osaka. Al centro dei colloqui, riferisce una nota ufficiale della presidenza argentina, un'ulteriore apertura del mercato giapponese a prodotti agricoli argentini di alta qualità. In questo senso Macri ha sottolineato l'accordo già raggiunto sull'esportazione di carne bovina e di capra, prodotti che proprio in questi giorni hanno iniziato ad essere commercializzati in Giappone, ed ha espresso il desiderio di "estendere l'accordo esistente anche alle ciliegie ed ai mirtilli". Il capo di stato argentino ha inoltre rivelato l'intenzione dei due governi di avanzare su accordi anche in materia di energia rinnovabile. La delegazione di Buenos Aires che accompagna il presidente Macri al G20 è composta dal capo di Gabinetto, Marcos Pena, dal sottosegretario per gli Affari strategici, Fulvio Pompeo e dallo sherpa argentino presso il G20, Pedro Villagra Delgado. (segue) (Abu)