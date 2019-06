Viabilità Lazio: incidente mortale sulla via Pontina, traffico rallentato altezza Terracina

- "A causa di un incidente avvenuto al km 96,200 della statale 148 Pontina, si registra traffico rallentato in entrambe le direzioni all'altezza di Terracina, in provincia di Latina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un motociclo e un'autovettura e uno degli occupanti dei veicoli coinvolti è deceduto. La circolazione lungo il tratto è provvisoriamente regolata con il senso unico alternato. Sul posto le forze dell'ordine e la squadra Anas per l'accertamento della dinamica, la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la carreggiata in tempi brevi". Così una nota di Anas. (Com)