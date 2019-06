Quirinale: Mattarella riceve tre nuovi ambasciatori per presentazione lettere credenziali

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi ambasciatori: Junhua Li, Repubblica Popolare Cinese; Slavko Matanovic, Bosnia-Erzegovina; M'Baimba Lamin Baryoh, Repubblica di Sierra Leone. Era presente agli incontri - riferisce una nota della presidenza della Repubblica - il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re. (Com)