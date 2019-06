Migranti: Tripodi (Lega Lazio), Zingaretti non è uomo di Stato, sua giunta ha stanziato fondi per immigrati e non per pronto soccorso

Roma, 27 giu 20:07 - (Agenzia Nova) - "Nicola Zingaretti antepone la propria parte politica allo Stato. Non bastava lo stanziamento regionale di 1,2 milioni di euro per l'ex rete Sprar, utilissimi ad esempio per l'acquisto delle barelle nei pronto soccorso. Ora il Pd del Lazio raccoglie persino i fondi per la multa e per le spese legali della Sea Watch con la causale 'Capitano Carola'. Noi sosteniamo prima l'Italia, la sua sovranità e le sue leggi, invece Zingaretti mette al primo posto gli immigrati". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Nicola Zingaretti antepone la propria parte politica allo Stato. Non bastava lo stanziamento regionale di 1,2 milioni di euro per l'ex rete Sprar, utilissimi ad esempio per l'acquisto delle barelle nei pronto soccorso. Ora il Pd del Lazio raccoglie persino i fondi per la multa e per le spese legali della Sea Watch con la causale 'Capitano Carola'. Noi sosteniamo prima l'Italia, la sua sovranità e le sue leggi, invece Zingaretti mette al primo posto gli immigrati". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. (Com)