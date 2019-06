Decreto Crescita: Toninelli, Salva-imprese boccata ossigeno per piccole aziende in difficoltà

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, informa su Facebook che con il varo definitivo del decreto Crescita è stata approvata anche la misura "Salva-imprese", una norma che gli sta "particolarmente a cuore e rappresenta una risposta concreta del Movimento cinque stelle rispetto ai problemi di molte opere ferme da anni". Il provvedimento predispone un fondo che rimborserà alla imprese fornitrici e subappaltatrici fino al 70 per cento dei crediti insoddisfatti. "Finalmente le tante piccole aziende che si trovano in difficoltà per la crisi economica dei maggiori appaltatori avranno una boccata d'ossigeno", commenta Toninelli. (Rin)