Italia-Costa Rica: Fondazione Bracco incontra viceministro Esteri Revelo, iniziative su parità genere

- La viceministro degli Esteri della Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo ha incontrato oggi a Milano la segretaria generale della Fondazione Bracco, Gaela Bernini. La riunione, tenuta presso il Centro diagnostico italiano (Cdi) di Via Saint Bon (Milano), ha portato a uno scambio di idee sulla promozione della parità di genere e per conoscere l'impegno di Fondazione Bracco sul tema, si legge in una nota. L'incontro si è tenuto nell'ambito delle visite istituzionali della vice ministra in Italia, all'interno delle quali ha anche firmato un Memorandum d'Intesa con il ministero degli Esteri per istituire un "Meccanismo di Consultazioni Bilaterali" fra i due Paesi e ha ratificato lo Strumento sullo scambio di informazioni in materia tributaria. (segue) (Com)