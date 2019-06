Italia-Costa Rica: Fondazione Bracco incontra viceministro Esteri Revelo, iniziative su parità genere (2)

- "È un piacere e un onore per noi poter ospitare la vice ministra Aguilar Revelo, con la quale condividiamo la grande attenzione verso l'empowerment femminile, da lei espressa nei suoi incarichi sia per il Governo del Costarica, sia in ambiti internazionali. Le abbiamo presentato i progetti di Fondazione Bracco a supporto delle gender opportunities e volti a favorire la visibilità dell'expertise femminile e le pari opportunità", ha detto Bernini. "In questo contesto, siamo stati particolarmente orgogliosi di poter mostrare alla vice ministra la nostra mostra 'Una vita da scienziata - i volti del progetto #100esperte, esposta alCentro Diagnostico Italiano e nata con l'intento di mostrare i volti e i luoghi di lavoro di alcune tra le migliori scienziate italiane. Donne straordinarie, che da alcuni anni fanno parte del progetto 100 donne contro gli stereotipi, da noi supportato insieme all'Osservatorio di Pavia, all'associazione di giornaliste Giulia e alla rappresentanza in Italia della commissione Europea". (segue) (Com)