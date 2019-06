Italia-Costa Rica: Fondazione Bracco incontra viceministro Esteri Revelo, iniziative su parità genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, prosegue la segretaria generale della Fondazione Bracco, di "una vera e propria task force di talenti al femminile che rappresentano, con le loro capacità, la più grande arma contro gli stereotipi di genere. Insieme alla vice ministra ci impegneremo per continuare a dar voce alle numerose donne che, nelmondo, stanno conquistando spazi di azione sempre più importanti, anche in quelli ambiti che un tempo erano considerati 'maschili'. Siamo convinte che solo con una collaborazione più stretta tra Istituzioni, imprese e società civile si possa compiere quel cambiamento sociale che pone il merito come unico discrimine per il futuro di una persona, a prescindere dal suo genere di appartenenza", ha concluso Bernini. (Com)