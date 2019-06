Migranti: Salvini su Sea Watch, se equipaggio viene arrestato, sbarcano tra 5 minuti

- Intervistato da Paolo Del Debbio alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è tornato a parlare della Sea Watch: "Se si rispetta la legge, se l'equipaggio che ha infranto la legge viene o arrestato o espulso, se la nave viene fermata e sequestrata e la smette di andare in giro per il Mediterraneo e se i 42 immigrati a bordo non rimangono in Italia ma vanno in giro per il resto dei Paesi europei, io li faccio sbarcare anche tra 5 minuti, però non voglio che siano gli italiani a pagare per gli errori degli altri", ha detto Salvini. (Rem)